Makan Siang di Salatiga, Ganjar Diserbu Warga Minta Foto Selfie

JAKARTA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan kegiatan kampanyenya di Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024) ini. Ganjar pun menyempatkan makan siang di rumah makan Rini Joglo, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Ganjar makan dan berbincang bersama awak media yang meliput kegiatan kampanyenya itu di Salatiga. Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jawa Tengah (Jateng) I dari Partai Perindo, Syafril Nasution yang mendampingi safari Ganjar di Salatiga-Kendal turut menemaninya.

Tampak suasana hangat dan akrab tergambar saat itu. Mendadak, sejumlah warga yang juga berada di rumah makan mendatangi Ganjar untuk meminta berswafoto alias selfie.

Ganjar pun meladeni permintaan berfoto bersama dengan penuh senyuman.Bahkan, usai makan Ganjar menyempatkan waktunya untuk foto beramai-ramai bersama warga.

Dalam kampanye di Salatiga dan Kendal, Ganjar rencananya bakal sowan ke sejumlah Ponpes di Kendal. Dia juga direncanakan menghadiri pesta rakyat Sukoharjo.

(Qur'anul Hidayat)