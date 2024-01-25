Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ingin Bikin Secangkir Teh yang Sempurna? Ilmuwan AS Rekomendasikan Tambah Garam

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |14:32 WIB
Ingin <i>Bikin</i> Secangkir Teh yang Sempurna? Ilmuwan AS Rekomendasikan Tambah Garam
Ilmuwan AS rekomendasikan sejumput garam untuk membuat minuman teh yang sempurna (Foto: Pixabay)
A
A
A

LONDON - Orang Inggris mengetahui satu atau dua hal dalam hal membuat secangkir teh yang enak.

Minuman tersebut merupakan sebuah institusi budaya di Inggris, dimana diperkirakan 100 juta cangkir teh diminum setiap hari.

Namun kini seorang ilmuwan yang tinggal lebih dari 3.000 mil jauhnya di Amerika Serikat (AS) mengklaim telah menemukan rahasia secangkir teh sempurna yang awalnya dianggap tidak masuk akal oleh banyak orang Inggris. Yakni menambahkan sejumput garam.

Penelitian Prof Michelle Francl telah menimbulkan kegemparan di Inggris, dan bahkan menarik intervensi diplomatik dari Kedutaan Besar AS.

“Kami ingin meyakinkan masyarakat Inggris bahwa gagasan menambahkan garam ke minuman nasional Inggris bukanlah kebijakan resmi Amerika Serikat. Dan tidak akan pernah terjadi,” kata kedutaan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Ini bukan pertama kalinya minuman tersebut menimbulkan kontroversi di kedua negara Atlantik.

Pada 1773, para demonstran di Boston, wilayah kolonial Massachusetts, melemparkan 300 peti teh ke pelabuhan sebagai protes terhadap pajak Inggris. Ini menjadi sebuah momen penting yang memicu Revolusi Amerika.

"Saya tentu saja tidak bermaksud menimbulkan insiden diplomatik," kata Prof Francl, profesor kimia di Bryn Mawr College di Pennsylvania, kepada BBC.

"Email saya jadi penuh hari ini. Saya tidak menyangka saat bangun pagi ini saya melihat banyak orang membicarakan garam dalam teh mereka,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188/penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808/penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501/pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement