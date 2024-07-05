Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Partai Buruh Menang, Keir Starmer Jadi PM Inggris Bersumpah Bawa Perubahan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |15:22 WIB
Partai Buruh Menang, Keir Starmer Jadi PM Inggris Bersumpah Bawa Perubahan
Partai Buruh menang, Keir Starmer jadi PM Inggris gantikan Rishi Sunak (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Partai Buruh Inggris berhasil meraih kemenangan komprehensif dalam pemilihan parlemen pada Jumat (5/7/2024) dengan mencalonkan Keir Starmer sebagai perdana menteri (PM) menggantikan Rishi Sunak. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 14 tahun pemerintahan Konservatif yang sering penuh gejolak.

Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah memenangkan mayoritas besar di parlemen yang memiliki 650 kursi. Sedangkan Partai Konservatif pimpinan Sunak akan mengalami kinerja terburuk dalam sejarah panjang partai tersebut karena para pemilih menghukum mereka karena krisis biaya hidup, kegagalan layanan publik, dan serangkaian skandal.

“Perubahan dimulai sekarang,” kata Starmer dalam pidato kemenangannya.

“Kita telah mengatakan bahwa kita akan mengakhiri kekacauan ini, dan kita akan melakukannya, kita telah mengatakan bahwa kita akan membalik halaman tersebut, dan kita telah melakukannya. Hari ini, kita memulai bab berikutnya, memulai upaya perubahan, misi pembaharuan nasional dan mulai membangun kembali negara kita,” lanjutnya.

Meskipun kemenangannya meyakinkan, namun jajak pendapat menunjukkan antusiasme terhadap Starmer atau partainya masih kecil. Selain itu, Starmer memimpin saat negara tersebut menghadapi serangkaian tantangan berat.

Beban pajak di Inggris akan mencapai titik tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, utang bersih hampir setara dengan output ekonomi tahunan, standar hidup menurun, dan layanan publik menurun, terutama Layanan Kesehatan Nasional yang sangat disegani yang dilanda pemogokan.

Halaman:
1 2
      
