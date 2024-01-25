Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sejumlah Akses Menuju Lokasi TPS di Perbatasan Malaysia Rusak

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:26 WIB
Sejumlah Akses Menuju Lokasi TPS di Perbatasan Malaysia Rusak
Akses menuju TPS di perbatasan Malaysia alami kerusakan (Foto: dok polisi)
PEKANBARU - Sejumlah anggota Polsek Bengkalis, Polres Bengkalis, Riau bersama petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan peninjauan lokasi tempat TPS yang lokasinya terpencil di perbatasan Selat Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dekat dengan dengan negeri jiran Selat Malaka, Malaysia.

Hal itu dilakukan pihak kepolisian dan petugas PPS dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Untuk menuju lokasi, medan nya cukup sulit. Personel Polsek Bengkalis menyusuri ruas jalan setapak yang rusak menuju lokasi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Selasa (25/1/2024).

Kapolsek Bengkalis AKP Faisal mengutus sejumlah anggota untuk melakukan pengecekakan sejumlah TPS di beberapa desa. Untuk menuju daerah terpencil itu mereka berjalan kaki melewati jalan setapak, licin, dan berlubang.

Dari pihak penyelenggara pemilu yang mendampingi adalah petugas dari PPS Desa Kelebuk dan PKD Desa Kelebuk. Dari peninjauan memang ditemukan jalan yang rusak sehingga ika nanti terjadi hujan, maka petugas akan kesulitan untuk mendistribusikan logisitik Pemilu. Untuk pihaknya berharap agar hujan tidak turun saat pencoblosan.

Pj Desa Kelebuk melalui Kadus Karang Sari Ponen mengatakan, wilayah Desa Kelebuk masih terdapat jalan yang rusak.

"Dulu pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seiring waktu yang sudah lama sehingga jalan menjadi rusak dan hancur, apalagi pada musim penghujan akan terjadi banjir dan jalan jadi berlumpur," ucap Ponen yang merupakan Kadus Karang Sari, Desa Kelubuk.

Mereka berharap agar pada hari H pencoblosan tidak hujan sehingga pengangkutan logistik tidak sulit sehingga berjalannya pesta demokrasi berjalan lancar.

"Kita berharap pada saat pendistribusian logistik nanti pada saat pemilihan umum tidak terjadi hujan, sehingga tidak menghambat perjalanan pendistribusian logistik ke TPS ke wilayah kami," ucap Suhendra.

