Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cabuli Anak di bawah Umur, Mahasiswa Asal Banten Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:46 WIB
Cabuli Anak di bawah Umur, Mahasiswa Asal Banten Ditangkap
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Seorang mahasiswa berinisial D (20) warga Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ditangkap polisi lantaran mencabuli anak di bawah umur.

Kapolsek Jati Agung, Iptu Olivia Jeniar Chaniagung mengatakan, pelaku ditangkap usai mencabuli korban N (14) warga Tanjung Karang Barat, Bandarlampung.

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Lapas Raya, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 23 Januari 2024," ujar Olivia dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Olivia menjelaskan, penangkapan itu berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/B/04/I/2024/SPKT/POLSEK JATI AGUNG/POLRES LAMPUNG SELATAN/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Januari 2024.

Menurut Kapolsek, kasus tersebut terungkap berawal orang tua korban khawatir korban belum juga pulang. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB korban pulang sendirian dengan berjalan kaki.

"Lalu orang tuanya memarahi dan menyita handphone milik korban. Pada saat orang tuanya melihat handphone korban, terdapat pesan tidak senonoh dari seorang laki-laki," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement