Megawati Penuh Ketenangan Mendengar Jokowi Katakan Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024

JAKARTA - Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri penuh ketenangan mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Hal itu disampaikan Sekertaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. Kata dia, Megawati merespons dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar TPN Ganjar-Mahfud agar tetap turun ke bawah menengok rakyat.

BACA JUGA: Jokowi Terima Kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor

"Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud," kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.

"Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pd koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dr rakyat, bukan dari elite," tambahnya.

Sebelumnya, pada Rabu Pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.