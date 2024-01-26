Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Jayabaya, Tanda-Tanda Kiamat Sudah di Depan Mata

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |05:01 WIB
Ramalan Jayabaya, Tanda-Tanda Kiamat Sudah di Depan Mata
Raja Jayabaya (foto: dok wikipedia)
PRABU JAYABAYA, Raja Kediri periode 1135-1159 Masehi ini terkenal dengan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan, yang hingga saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi.

Saat naik takhta, Prabu Jayabaya bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. Saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, Kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaan.

Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang melegenda. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan hingga kini diyakini terbukti.

Oleh masyarakat Jawa tradisional, Jayabaya dianggap memiliki ketajaman intuitif yang kuat atau dikenal dengan sebutan kawaskitan. Salah satu hal yang tercatat dalam ramalan Jayabaya adalah kiamat.

Berdasarkan catatan sejarah, Jayabaya dianggap mempunyai aji penerawangan ke depan terhadap sesuatu yang dikenal dengan kesaktian futurologi di mana secara ilmu batin, dia dapat menerawang kejadian di masa yang akan datang.

Pengageng Kedaton Nusantara PNA Masud Thoyib Adiningrat menceritakan, kepiawaian Jayabaya yang dikenal sebagai sang Ratu Adil ini dalam hal kawaskitan dan futurologi ini tidak lepas dari seorang pendeta bernama Maulana Ali Samsuyen dari Rum atau Turki Jika melihat pandangan hari kiamat beberapa kitab suci, hal-hal terkait kemerosotan akhlak dan rasa kemanusiaan pada manusia tercatat sebagai salah satu tanda-tanda menuju hari kiamat.

Halaman:
1 2
      
