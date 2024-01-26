Diguyur Hujan, Warga Manggarai NTT Tetap Berdiri Dengarkan Orasi Ganjar Pranowo

RUTENG - Warga Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap setia mendengarkan orasi politik calon presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo meskipun hujan mengguyur stadion Golo Dukal, lokasi tempat kampanye akbar Ganjar-Mahfud dilaksanakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, wilayah Ruteng sejak tadi pagi memang sempat diguyur hujan, namun cuaca cerah mulai terlihat ketika siang hari.

Namun, saat Ganjar tiba di lokasi, guyuran hujan kembali turun. Bahkan, saat mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu memberikan orasi politik, rintik hujan masih berlangsung.

Sayangnya, rintikan hujan terlihat tak menyurutkan semangat masyarakat Manggarai NTT yang merupakan pendukungnya di Stadion tersebut untuk pergi meninggalkan tempat acara.

Mereka tetap berdiri mendengarkan Ganjar yang tengah memberikan orasi. Ada yang menggunakan payung, tapi ada juga warga yang rela basah karena guyuran hujan.

(Fakhrizal Fakhri )