HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Terkendala Cuaca Buruk, Ganjar: Saya Sadar Betul Menuju Tempat Ini Butuh Perjuangan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:46 WIB
Sempat Terkendala Cuaca Buruk, Ganjar: Saya Sadar Betul Menuju Tempat Ini Butuh Perjuangan
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut perjalanan menuju Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan perjuangan. Hal ini disampaikan Ganjar saat mengunjungi rumah keuskupan Ruteng, Jumat (26/1/2024).

"Saya sadar betul, menuju tempat ini butuh perjuangan," kata Ganjar dalam sambutannya.

Hal ini dikatakan Ganjar lantaran perjalanan menuju lokasi acara harus terlambat akibat kondisi cuaca buruk. Diketahui, dalam agenda kegiatannya, Ganjar dijadwalkan mengunjungi rumah keuskupan Ruteng sekira pukul pukul 09.40 WITA. Sayangnya, karena faktor cuaca, Ganjar baru tiba di lokasi sekira pukul 13.07 WITA.

"Mau saya, pesawat saya dari Jogja langsung mendarat di Ruteng, mau saya ya. Tapi beda maunya manusia, beda maunya Tuhan," ujarnya.

Alhasil, pesawat khusus yang membawa Ganjar dan rombongan mengharuskan mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu sempat ingin menempuh jalur darat yang memakan waktu 3-4 jam untuk menuju Ruteng dari Labuan Bajo.

Sampai akhirnya, kata dia, tuhan kembali berkendak lain. Ganjar dan rombongan dapat terbang menggunakan helikopter setelah cuaca dianggap aman untuk dilintasi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
