HOME NEWS NUSANTARA

Terkendala Cuaca Buruk, Ganjar Sebut Perjalanannya ke Ruteng NTT Butuh Perjuangan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:38 WIB
Terkendala Cuaca Buruk, Ganjar Sebut Perjalanannya ke Ruteng NTT Butuh Perjuangan
Ganjar Pranowo di Ruteng. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut perjalanan menuju Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan perjuangan. Hal ini disampaikan Ganjar saat mengunjungi rumah keuskupan Ruteng, Jumat (26/1/2024).

"Saya sadar betul, menuju tempat ini butuh perjuangan," kata Ganjar dalam sambutannya.

 BACA JUGA:

Hal ini dikatakan Ganjar lantaran perjalanan menuju lokasi acara harus terlambat akibat kondisi cuaca buruk. Diketahui, dalam agenda kegiatannya, Ganjar dijadwalkan mengunjungi rumah keuskupan Ruteng sekira pukul pukul 09.40 WITA. Sayangnya, karena faktor cuaca, Ganjar baru tiba di lokasi sekira pukul 13.07 WITA.

Halaman:
1 2
      
