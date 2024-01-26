Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disambut Hangat Warga Ruteng NTT, Ganjar Pranowo: Luar Biasa!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:17 WIB
Disambut Hangat Warga Ruteng NTT, Ganjar Pranowo: Luar Biasa!
Ganjar Pranowo di Ruteng. (Foto: TPN)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024). Tiba di Bandara Frans Sales Lega, Ganjar mendapat sambutan meriah dari warga dan tokoh adat setempat.

Ganjar diterima dengan prosesi adat yang dipimpin tokoh adat Beo Kumba, Florianus Syukur Darman. “Selamat datang Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo,” ujar Florianus.

Lalu, capres berambut putih ini diberikan topi Manggarai dan kain selendang Songke Manggarai sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu istimewa.

“Terima kasih atas sambutannya. Luar biasa,” ucap Ganjar.

Usai acara sambutan adat, warga yang sudah menunggu di pintu bandara pun langsung menyerbu Ganjar. Mereka rela berdesak-desakan untuk bersalaman dan berswafoto.

Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan masyarakat yang ingin bersalaman ataupun berfoto bersama.

“Ganjar, Ganjar, Ganjar,” seru warga.

Selama berkampanye di Ruteng, Ganjar dijadwalkan akan berdiskusi dengan Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat. Pertemuan berlangsung di Keuskupan Ruteng.

