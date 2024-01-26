Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Ruteng, Ganjar Disambut Tokoh Adat hingga Dibalutkan Songke Manggarai

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:52 WIB
Tiba di Ruteng, Ganjar Disambut Tokoh Adat hingga Dibalutkan Songke Manggarai
Ganjar Pranowo di Ruteng. (Foto: TPN)
A
A
A

RUTENG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut meriah saat tiba di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, untuk berkampanye, Jumat (26/1/2023).

Saat tiba di Bandara Frans Sales Lega, Ganjar disambut dengan tokoh adat Beo Kumba, Florianus Syukur Darman dan dilanjutkan dengan prosesi upacara Curu.

“Selamat datang Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo,” katanya.

 BACA JUGA:

Lalu, capres berambut putih itu diberikan songkok Manggarai dan kain selendang songke Manggarai sebagai bentuk selamat datang di Ruteng, Manggarai, NTT.

“Terima kasih atas sambutannya. Luar biasa,” ucap Ganjar.

 BACA JUGA:

Tak hanya disambut dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) beserta partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini turut disambut oleh masyarakat Ruteng yang menantinya sedari pagi.

Bahkan mereka rela berdesak-desakan untuk bersalaman dengan Ganjar. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan masyarakat yang ingin bersalaman ataupun berfoto bersama.

“Ganjar, Ganjar, Ganjar,” seru masyarakat Ruteng yang menyambutnya.

Selama berkampanye di Ruteng, Ganjar dijadwalkan akan berdiskusi dengan Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat. Pertemuan berlangsung di Keuskupan Ruteng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement