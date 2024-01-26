Tiba di Ruteng, Ganjar Disambut Tokoh Adat hingga Dibalutkan Songke Manggarai

RUTENG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut meriah saat tiba di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, untuk berkampanye, Jumat (26/1/2023).

Saat tiba di Bandara Frans Sales Lega, Ganjar disambut dengan tokoh adat Beo Kumba, Florianus Syukur Darman dan dilanjutkan dengan prosesi upacara Curu.

“Selamat datang Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo,” katanya.

Lalu, capres berambut putih itu diberikan songkok Manggarai dan kain selendang songke Manggarai sebagai bentuk selamat datang di Ruteng, Manggarai, NTT.

“Terima kasih atas sambutannya. Luar biasa,” ucap Ganjar.

Tak hanya disambut dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) beserta partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud, Mantan Gubernur Jawa Tengah ini turut disambut oleh masyarakat Ruteng yang menantinya sedari pagi.

Bahkan mereka rela berdesak-desakan untuk bersalaman dengan Ganjar. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan masyarakat yang ingin bersalaman ataupun berfoto bersama.

“Ganjar, Ganjar, Ganjar,” seru masyarakat Ruteng yang menyambutnya.

Selama berkampanye di Ruteng, Ganjar dijadwalkan akan berdiskusi dengan Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat. Pertemuan berlangsung di Keuskupan Ruteng.