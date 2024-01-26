Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Kalteng Buka Pasar Penyeimbang di Pulang Pisau

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:58 WIB
Gubernur Kalteng Buka Pasar Penyeimbang di Pulang Pisau
Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran buka pasar penyeimbang (Foto: Dok Pemprov Kalimantan Tengah)
A
A
A

Kalteng,Pulang Pisau - Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo buka Pasar Penyeimbang yang berlokasi di Kantor Camat Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (26/1/2024) sore. Nampak masyarakat setempat antusias menunggu dibukanya Pasar Penyeimbang tersebut sejak pukul 1 siang.

Wagub mengatakan kedatangan Gubernur dan rombongan di Kabupaten Pulang Pisau ini dalam rangka bersilaturahim dan menyapa masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

 BACA JUGA:

"Kegiatan Pasar Penyeimbang ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Pulang Pisau," ujarnya.

Wagub berharap kegiatan Pasar Penyeimbang ini bisa mengurangi beban masyarakat setempat dalam menghadapi inflasi yang terjadi. "Kita juga berharap masyarakat Pulang Pisau bisa hidup rukun, damai, dan kompak," imbuhnya.

Pada momen yang sama, Ketua TP PKK Prov. Kalteng sekaligus Bunda PAUD Kalteng Ivo Sugianto Sabran berkesempatan menyapa dan berdialog dengan para ibu yang membawa anaknya pada kegiatan Pasar Penyeimbang tersebut. Ia mengingatkan pentingnya memberikan ASI kepada anak guna mencegah stunting.

      
