Kunjungi Lahan Food Estate di Kalteng, Mentan Amran Pastikan Kondisi Jagung Tumbuh Baik

KALTENG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkunjung ke lahan Food Estate pertanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di sana, Mentan memastikan kondisi jagung tumbuh dengan baik pada kurun waktu 2 bulan atau seumur Amran bertugas kembali sejak 25 Oktober 2023.

"Jagung ini seumur jabatan saya jadi harus cepat dikerjakan dan bukan dibicarakan, apalagi diperdebatkan. Ini harus kita kerjakan dari sekarang untuk hasil panen di bulan berikutnya," ujar Mentan, Senin, 11 Desember 2023.

Menurut Mentan, saat ini kondisi pertanaman jagung di lahan seluas 600 hektare itu sudah on progres terutama melalui kolaborasi yang kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.

"Food estate ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita ke depan, juga untuk memberi pangan masyarakat dunia. Semua on progres dan saya optimis segera bisa ditangani," katanya.

Dikatakan Mentan, pembangunan food estate khusus jagung ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat.