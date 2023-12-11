Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Lahan Food Estate di Kalteng, Mentan Amran Pastikan Kondisi Jagung Tumbuh Baik

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:12 WIB
Kunjungi Lahan Food Estate di Kalteng, Mentan Amran Pastikan Kondisi Jagung Tumbuh Baik
Mentan Amran nampak sumringah melihat tanaman jagung tumbuh baik di Lahan Food Estate Kalteng. Foto: Dok kementan
A
A
A

KALTENG - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkunjung ke lahan Food Estate pertanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di sana, Mentan memastikan kondisi jagung tumbuh dengan baik pada kurun waktu 2 bulan atau seumur Amran bertugas kembali sejak 25 Oktober 2023.

"Jagung ini seumur jabatan saya jadi harus cepat dikerjakan dan bukan dibicarakan, apalagi diperdebatkan. Ini harus kita kerjakan dari sekarang untuk hasil panen di bulan berikutnya," ujar Mentan, Senin, 11 Desember 2023.

Menurut Mentan, saat ini kondisi pertanaman jagung di lahan seluas 600 hektare itu sudah on progres terutama melalui kolaborasi yang kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.

"Food estate ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita ke depan, juga untuk memberi pangan masyarakat dunia. Semua on progres dan saya optimis segera bisa ditangani," katanya.

Dikatakan Mentan, pembangunan food estate khusus jagung ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191639//liburan_akhir_tahun_citilink-Nu2h_large.jpg
7 Destinasi untuk Recharge dan Reconnect di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/391/3191617//penampilan_isyana_sarasvati_di_soundrenaline_sana_sini_di_jakarta-13IT_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Jakarta Jadi Ruang Kolektif dari Taman hingga Sudut Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191603//bri_perkuat_transaksi_nataru-A0CE_large.jpeg
Transaksi Aman saat Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191600//alasan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan_berbeda_proses-L9rW_large.jpg
Ini Alasan Mengapa PKB Tahunan dan Lima Tahunan Berbeda Prosesnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191612//sun_energy_pemasangan_plts_atap-sgQw_large.jpg
Panduan Memasang PLTS Atap bagi Industri di Tengah Penerapan Sistem Kuota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191544//kemenekraf_berkolaborasi_dengan_canva_menggelar_workshop-sdjJ_large.jpg
Berkolaborasi, Kemenekraf dan Canva Ekspresikan Ide Kreatif Jadi Visual Berbasis AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement