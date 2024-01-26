Siti Atikoh Blusukan ke Pasar Induk Bondowoso, Dengarkan Curhat Para Pedagang

BONDOWOSO - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh terus melakukan agenda rutin dengan blusukambke pasar. Kali ini, dia menyambangi Pasar Induk Bondowoso, Kamis 25 Januari 2024.

Seperti biasa, Atikoh memborong sejumlah bahan pokok dan bahan dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih. Atikoh juga berbelanja sayur-sayuran.

Mengenakan kaus polo hitam bertuliskan satset dan Ganjar-Mahfud berikut nomor tiga di bagian dadanya, Atikoh tampak berinteraksi dengan setiap pedagang yang dia temui.

Di Pasar Induk Bondowoso, harga bawang merah perkilonya Rp32 ribu. Atikoh menyebut harga bawang merah di Pasar Induk Bondowoso sedikit lebih mahal daripada di Lampung. Namun, tak lebih mahal daripada di Manado.

“Harganya semua lagi pada naik. Dari mulai sayuran, kemudian bawang merah-bawang putih. Cabai yang kemarin sempat agak turun ini juga mulai naik lagi,” kata Atikoh didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso Irwan Bachtiar dan sejumlah caleg dari partai-partai pengusung.

Istri calon Presiden RI itu menuturkan hal ini mungkin terjadi akibat masa panen yang dipengaruhi musim hujan. Sedangkan harga sayuran, kata Atikoh, relatif sama di tiap daerah.