Siti Atikoh Dapat Aspirasi dari Relawan di Probolinggo, Berisi Akronim Ganjar Pranowo

PROBOLINGGO - Siti Atikoh Suprianti mendengarkan aspirasi dari seorang relawan saat berjumpa ratusan relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud di Garasi AKAS, Probolinggo, Kamis (25/1/2024).

Di momen tersebut, seorang relawan menyampaikan aspirasi yang terangkum dalam kependekan atau akronim nama Ganjar Pranowo.

Atikoh tiba di lokasi sekitar pukul 17.06 WIB. Istri calon Presiden (capres) RI Ganjar Pranowo itu langsung disambut massa simpatisan dan relawan yang telah menantinya dengan antusias.

Atikoh bahkan harus membelah lautan manusia yang berebut menyapanya. Di momen itu, Atikoh tampak mengenakan kemeja hitam bertuliskan jargon 'Sat-Set'.

Ia lalu terlihat menerima secarik kertas dari seorang relawan. Kemudian isi dari kertas itu dibacakan saat Atikoh memberikan sambutan.

"Aspirasi hari ini dari relawan Pak Feri, saya bacakan ya Pak Feri. (Judulnya) 'Satu Suara Sejuta Makna'. Ini singkatan dari Ganjar Pranowo," kata Atikoh.

Atikoh kemudian membacakan satu persatu kepanjangan dari tiap huruf. G gagasannya selalu terdepan, A angannya untuk kesejahteraan bangsa.

Lalu, N namanya kian bersinar, J jiwa dan raganya untuk Indonesia, A ayo dukung Ganjar Pranowo dan R rasakan untuk semua kemenangan.

"P pantang menyerah untuk perjuangan. R raih kemenangan dan kesejahteraan, A akankah kita kalah sebelum perang, N negeri ini sangat membutuhkan. O orang seperti Ganjar untuk jadi pimpinan, W walaupun banyak aral menghadang. O orang-orang pasti yakin dia lah sang pemenang," tuturnya.