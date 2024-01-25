Silaturahmi di Ponpes Gubug Al Munir Lumajang, Siti Atikoh Didoakan Jadi Ibu Negara

LUMAJANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Gubug Al Munir, Lumajang, Jawa Timur.

Kehadirannya dalam rangka mengadakan doa, istighosah dan berbagi kebersamaan disambut hangat oleh para pengasuh dan santri Pondok Pesantren Gubug Al Munir.

Rangkaian kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari Safari Politik VII yang dilakukan oleh Siti Atikoh di berbagai wilayah Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Gubug Al Munir, Bukaini menyatakan bahwa kehadiran Siti Atikoh telah dinanti-nanti dengan antusiasme.

Acara tersebut dihadiri juga oleh para pengasuh Pondok Pesantren Gubug Al Munir, antara lain Kiai Misbahul Munir dan Gus Nasirudin, beserta para nyai.

“Kedatangan Ibu Hj. Atikoh ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh kami. Selamat datang dalam acara silaturahmi dan doa istighosah untuk mendukung paslon nomor 3. Saya sangat bangga atas kesediaan beliau untuk hadir di pondok pesantren ini, yang terletak di pinggir desa,” ujar Bukaini.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Bukaini juga mengharapkan dengan dukungan dari semua pihak, agar Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

“Kami berharap, dengan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak ibu, tim, dan relawan, setelah proses Pilpres nanti, Pak Ganjar Pranowo bisa dilantik sebagai presiden republik Indonesia,” tambahnya.