Atikoh Ganjar: Indonesia Bisa Berdaulat Pangan karena Tanah Subur dan Penduduknya Kreatif

LUMAJANG - Istri Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menyebut Indonesia negara yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan karena memiliki sumber daya alam melimpah dan penduduk yang kreatif.

Atikoh berkata demikian saat bersilaturahmi dengan warga dan sukarelawan di Darungan, Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024). Kegiatan itu dalam rangkaian safari politiknya ke Jawa Timur yang dilakukan sejak kemarin.

"Indonesia itu bisa berdaulat di bidang pangan. Sangat bisa, karena tanah kita subur, karena penduduk kita sangat kreatif dari sisi bertanam dan juga iklimnya sangat memenuhi syarat. Asalkan semua pihak gotong royong," kata Atikoh.

Menurut Atikoh, kekayaan Indonesia dari sisi alam dan kreativitas rakyat perlu diteruskan dengan keberpihakan pemerintah agar tercipta kedaulatan pangan.

"Pemerintahnya juga pro petani dan masyarakatnya mendukung, bukan membeli produk impor," kata Atikoh.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun menyoroti rencana beberapa pihak mengimpor susu karena hal itu bisa membuat Indonesia sulit mewujudkan kedaulatan pangan.

"Susunya mau diimpor lah, padahal kita juga banyak peternak. Kenapa enggak beli dari peternak kita," lanjut Atikoh.