Siti Atikoh: Pasangan Ganjar-Mahfud Menyadari Ibu-Ibu Tiang Negara

LUMAJANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengungkapkan bahwa Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyadari bahwa ibu-ibu merupakan tiang negara.

Sebab menurutnya, di tangan ibu-ibu masa depan bangsa dan negara bisa terwujud dan terbentuk dengan baik.

Demikian diungkapkannya ketika bersilaturahmi dengan para ibu-ibu dari beberapa desa bersama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur H. Agus Wicaksono, di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

BACA JUGA:

"Saya ingin menekankan di sini kenapa sih yang diundang itu ibu-ibu, ini bukan hanya yang datang juga ibu-ibu ya. Tetapi Ganjar-Mahfud itu menyadari semua bahwa ibu-ibu ini adalah tiang negara," ujarnya.

"Cita- bangsa dan negara itu bisa tercapai kalau ibu-ibunya bergerak semua. Bergandengan tangan untuk bisa memilih pemimpin yang amanah," lanjutnya.

Oleh karena itu, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu berterimakasih atas sambutan meriah yang diberikan terhadapnya.