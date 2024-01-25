Kunjungi Kerajaan Skala Brak Lampung, Mahfud MD Diganjar Gelar Batin Perkasa Sai Bani Niti Hukum

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD tiba di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya kali ini, Mahfud diberi gelar Batin Perkasa Sai Bani Niti Hukum oleh Kerajaan Skala Brak Lampung di Lampung Barat, Kamis (25/1/2024).

Mahfud MD datang menggunakan helikopter dan turun di sekitar lapangan Gedung Dalom Kepaksian Pernong, di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

Mahfud MD langsung diarak dengan menggunakan adat awan gemisir menuju Gedung Dalom Kepaksian Pernong Kabupaten Lampung Barat. Dalam arakan menuju gedung tersebut juga diwarnai dengan atraksi silat khas wilayah setempat.

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) TPD Ganjar-Mahfud Lampung Donald Harris Sihotang mengatakan, pemberian gelar adat tersebut dilaksanakan di Gedung Dalom Kepaksian Pernong, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat berdasarkan SK Nomor 109/PA/SB/KB/I/2024.

"Pemberian gelar adat untuk Pak Mahfud MD dilakukan langsung oleh Sultan Skala Brak Lampung yang dipertuankan ke-23, Pangeran Edward Syah Pernong," ujar Donald.

Dia mengungkapkan, proses pemberian gelar adat itu dilakukan setelah adanya beberapa prosesi acara adat di dalam Gedung Dalom Kepaksian Pernong, Lampung Barat.

Kemudian Mahfud dijadwalkan akan mengikuti acara kampanye simpatik bersama 5000 masyarakat di Kecamatan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat.