HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Lampung, Ini Agenda Safari Politik Cawapres Mahfud MD

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:01 WIB
Tiba di Lampung, Ini Agenda Safari Politik Cawapres Mahfud MD
Mahfud MD tiba di Lampung. (Foto: Ira Widyanti)
LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD melakukan safari politik ke Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024). Mahfud tiba di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan sekitar pukul 06.00 WIB.

Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris pengurus DPD PDIP Provinsi Lampung hingga Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Radin Inten II, Mahfud MD menyempatkan diri berdiskusi dengan para elite partai maupun tim pemenangan daerah.

"Ada diskusi dengan Pak Mahfud supaya semangat memenangkan Pilpres, beliau juga sempat bertanya situasi dan kondisi di Lampung, termasuk peta politik di Lampung," ujar Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) TPD Ganjar-Mahfud Lampung, Donald Harris Sihotang dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Dalam diskusi tersebut, Donald menyampaikan, jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis menenangkan perolehan suara bagi capres-cawapres nomor urut 03 di Lampung.

"Kita sampaikan di Lampung kita optimis menang sesuai target yang sudah ditetapkan, 62 persen," ujar Donald.

 BACA JUGA:

Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten/kota. Dia dijadwalkan melaksanakan agenda silahturahmi hingga kampanye simpatik.

Dimulai dari silahturahmi dengan Kepaksian Sekala Brak di Lampung Barat. Di sana, Mahfud MD akan mengikuti pemberian gelar adat Kerajaan Kepaksian Pernong Lampung bersama perangkat adat dan masyarakat berjumlah 10 ribu orang.

"Sebelum beranjak ke Lampung Barat, Pak Mahfud bersama fungsionaris DPD dan TPD akan sarapan terlebih dahulu di bandara dan akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter sekitar jam 7.30 WIB," ungkapnya.

Kemudian, Mahfud akan melanjutkan kunjungan mengikuti acara kampanye simpatik bersama sekitar 5.000 masyarakat di Kecamatan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat.

