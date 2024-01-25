Kampanye di Lumajang, Atikoh Ganjar Disambut Ribuan Ibu-Ibu Diiringi Lagu Jarji Jarbeh

LUMAJANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersilaturahmi dengan warga dan sukarelawan di Lumajang, Jawa Timur. Atikoh mendatangi sebuah lokasi di Darungan, Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Acara silaturahmi ini menjadi rangkaian kegiatan Safari Politik VII oleh Atikoh dengan bergerak di beberapa wilayah di Jawa Timur. Lebih dari seribu orang sudah berada di lokasi dan mayoritas berstatus ibu-ibu yang mengenakan gamis berwarna warni.

Kehadiran Atikoh di lokasi sontak membuat beberapa ibu bergerak dari tempat duduk masing-masing. Beberapa ingin menyalami ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu.

Atikoh dengan wajah tersenyum terlihat meladeni satu per satu keinginan peserta silaturahmi yang ingin bersalaman. Sementara itu, pemusik dari atas panggung langsung memainkan lagu Jarji Jarbeh saat Atikoh memasuki area lokasi silaturahmi.

Atikoh sesekali mengangkat tangan sembari melambai-lambaikan saat para ibu histeris melihat kehadiran wanita kelahiran Jawa Tengah itu.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Agus Wicaksono menjadi tokoh yang menyambut Atikoh tiba di lokasi silaturahmi.

Atikoh membeberkan alasan peserta silaturahmi yang dilaksanakan pada Kamis ini mayoritas ibu-ibu. Sebab, kaum hawa menjadi tiang negara dalam mewujudkan cita-cita.

"Cita-cita bangsa bisa tercapai ketika ibu-ibunya bergerak untuk memilih pemimpin yang amanah. Kita bisa melihat rekam jejaknya, bagaimana menghormati orang lain," kata dia, Kamis.