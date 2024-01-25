Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kampanye di Lumajang, Atikoh Ganjar Disambut Ribuan Ibu-Ibu Diiringi Lagu Jarji Jarbeh

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:57 WIB
Kampanye di Lumajang, Atikoh Ganjar Disambut Ribuan Ibu-Ibu Diiringi Lagu Jarji Jarbeh
Atikoh Ganjar (Foto: TPN)
A
A
A

LUMAJANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bersilaturahmi dengan warga dan sukarelawan di Lumajang, Jawa Timur. Atikoh mendatangi sebuah lokasi di Darungan, Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Acara silaturahmi ini menjadi rangkaian kegiatan Safari Politik VII oleh Atikoh dengan bergerak di beberapa wilayah di Jawa Timur. Lebih dari seribu orang sudah berada di lokasi dan mayoritas berstatus ibu-ibu yang mengenakan gamis berwarna warni.

Kehadiran Atikoh di lokasi sontak membuat beberapa ibu bergerak dari tempat duduk masing-masing. Beberapa ingin menyalami ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu.

Atikoh dengan wajah tersenyum terlihat meladeni satu per satu keinginan peserta silaturahmi yang ingin bersalaman. Sementara itu, pemusik dari atas panggung langsung memainkan lagu Jarji Jarbeh saat Atikoh memasuki area lokasi silaturahmi.

Atikoh sesekali mengangkat tangan sembari melambai-lambaikan saat para ibu histeris melihat kehadiran wanita kelahiran Jawa Tengah itu.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Agus Wicaksono menjadi tokoh yang menyambut Atikoh tiba di lokasi silaturahmi.

Atikoh membeberkan alasan peserta silaturahmi yang dilaksanakan pada Kamis ini mayoritas ibu-ibu. Sebab, kaum hawa menjadi tiang negara dalam mewujudkan cita-cita.

"Cita-cita bangsa bisa tercapai ketika ibu-ibunya bergerak untuk memilih pemimpin yang amanah. Kita bisa melihat rekam jejaknya, bagaimana menghormati orang lain," kata dia, Kamis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement