Siti Atikoh Pamer Program Sekolah Vokasi, Seluruh Biaya Ditanggung Negara

LUMAJANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memastikan pihaknya memiliki program pendidikan yang sangat memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya sekolah vokasi.

Atikoh mengungkapkan, sekolah vokasi dapat menjadikan lulusan SMK langsung kerja atau memiliki bekal guna melanjutkan ke program perguruan tinggi.

"Anaknya ingin cepet kerja? ada yang namanya sekolah vokasi. Sekolah vokasi SMA, ini bukan janji-janji bu, karena di Jawa Tengah (Jawa Tengah) sudah diterapkan. Dan khusus untuk keluarga tidak mampu. Ini juga bagaimana agar anak-anak itu bisa memperbaiki hidup dirinya, keluarganya, dan masyarakat," terangnya ketika bersilaturahmi dengan para ibu-ibu dari beberapa desa bersama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur H. Agus Wicaksono, di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menyebutkan bahwa di Jateng, sekolah vokasi ini sistemnya boarding school.