Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Pamer Program Sekolah Vokasi, Seluruh Biaya Ditanggung Negara

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:52 WIB
Siti Atikoh Pamer Program Sekolah Vokasi, Seluruh Biaya Ditanggung Negara
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

LUMAJANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti memastikan pihaknya memiliki program pendidikan yang sangat memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya sekolah vokasi.

Atikoh mengungkapkan, sekolah vokasi dapat menjadikan lulusan SMK langsung kerja atau memiliki bekal guna melanjutkan ke program perguruan tinggi.

"Anaknya ingin cepet kerja? ada yang namanya sekolah vokasi. Sekolah vokasi SMA, ini bukan janji-janji bu, karena di Jawa Tengah (Jawa Tengah) sudah diterapkan. Dan khusus untuk keluarga tidak mampu. Ini juga bagaimana agar anak-anak itu bisa memperbaiki hidup dirinya, keluarganya, dan masyarakat," terangnya ketika bersilaturahmi dengan para ibu-ibu dari beberapa desa bersama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur H. Agus Wicaksono, di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menyebutkan bahwa di Jateng, sekolah vokasi ini sistemnya boarding school.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement