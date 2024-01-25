Sowan ke Ponpes An-Nur Bantul, Ganjar Komitmen Bakal Jalankan UU Pesantren

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo komitmen bakal menjalankan Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Hal itu disampaikan usai sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta pada Kamis (25/1/2024).

“Maka, regulasi yang sudah ada harus dijalankan. UU Pesantren sudah ada tinggal diterapkan,” kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan bahwa Yogyakarta memang istimewa, karena memiliki budaya dan etika yang baik. “Yogyakarta itu ngangeni, kangen pol-polan. Kalau melakukan protes pakai budaya lucu-lucuan dan ada etika,” ucapnya.

Ia menambahkan pesantren juga memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan etika tersebut. “Pesantren itu punya etika, dan menjadi tradisi. Misalnya rasa hormat kepada kiai dan guru,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku telah mendirikan sekolah untuk siswa miskin dengan semangat pesantren. Yakni SMKN Jawa Tengah yang berkonsep asrama.

“Waktu jadi gubernur saya buat sekolah untuk siswa miskin dan mereka mondok di asrama. Tiga tahun lulus mereka langsung kerja. Dan memiliki etika yang baik sehingga kemudian membantu orangtuanya,” ungkapnya.

Ganjar disambut heboh ribuan santri saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta. Kehadiran calon presiden (Capres) nomor urut 3 itu langsung ditemui pengasuh, KH Yasin Nawawi dan melakukan pertemuan empat mata di kediaman.

Para santri terlihat berjajar di sepanjang gang masuk komplek pesantren. Bahkan, banyak dari mereka berteriak dan menjulurkan tangan di antara celah pagar besi untuk bersalaman dengan Ganjar.

Begitu pula dangan Ganjar yang tampak ramah melayani permintaan salaman dari santri sambil tersenyum. Usai 30 menit menggelar pertemuan tertutup, Ganjar mengikuti tradisi lengseran atau makan lesehan bareng santri.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menyantap bubur merah dan bubur putih. Selanjutnya, ia menyuapi para santri menggunakan sendok, layaknya seorang ayah kepada anaknya. Santri pun tampak bangga dan senang karena disuapi oleh calon orang nomor satu di Indonesia itu.

Melihat keakraban Ganjar dengan santri, KH Yasin Nawawi mengatakan bahwa kehadirannya menjadi kebanggan tersendiri bagi keluarga dan santri.