HOME NEWS JATIM

Perbaiki Ekonomi Keluarga, Atikoh Ganjar Dorong Santri di Lumajang Jadi Pengusaha

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:25 WIB
Perbaiki Ekonomi Keluarga, Atikoh Ganjar Dorong Santri di Lumajang Jadi Pengusaha
Atikoh Ganjar (Foto: Atikah Umiyani)
A
A
A

 

LUMAJANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengunjungi Pondok Pesantren Gubug Al Munir, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Dalam kunjungannya tersebut, Atikoh mendorong para santri agar memiliki jiwa kewirausahaan atau enterpreneurship sehingga dapat lebih mandiri di masa yang akan datang. Katanya, santripreneurship yang diprogramkan tersebut akan difokuskan untuk kemandirian para santri dan ponpes.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu berharap, selain mendapatkan pendidikan ilmu agama, para santri juga mendapatkan ilmu pengetahuan umum mengenai cara menjadi wirausaha sehingga ke depan banyak santri yang bisa menjadi pengusaha.

