Blusukan di Pasar Baru Probolinggo, Siti Atikoh Jadi Rebutan Foto Bareng Para Pedagang

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan blusukam di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jalan Cut Nyak Dhien, Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kehadiran Atikoh disambut meriah oleh para pedagang hingga warga yang sedang berbelanja. Mereka berebut berfoto bersama dengan Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar tersebut.

Atikoh yang mengenakan baju hitam dengan dipadukan jilbab warna merah meladeni setiap permintaan foto dari para pedagang dengan terus menampilkan senyumannya.

Sewaktu Atikoh blusukan, tidak jarang para pedagang memanggil dirinya untuk berbelanja di kiosnya. Ketika berbelanja, Atikoh juga beberapa kali berdialog terkait harga-harga komoditas barang jualan para pedagang di pasar tersebut.

Atikoh juga meminta do'a dari para pedagang terkait harapannya untuk Pemilu 2024 mendatang. Diakuinya, setiap kali rampung melakukan Safari Politik, ia juga aktif melaporkannya kepada sang suami, Ganjar Pranowo.

Adapun kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Safari Politik yang dilakukannya di Jawa Timur, sejak 24 sampai 29 Januari 2024.

(Salman Mardira)