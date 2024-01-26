Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Blusukan di Pasar Baru Probolinggo, Siti Atikoh Jadi Rebutan Foto Bareng Para Pedagang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:46 WIB
Blusukan di Pasar Baru Probolinggo, Siti Atikoh Jadi Rebutan Foto Bareng Para Pedagang
Pedagang foto bareng Siti Atikoh di Pasar Probolinggo (Foto: MPI/Atikah)
A
A
A

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan blusukam di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jalan Cut Nyak Dhien, Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, kehadiran Atikoh disambut meriah oleh para pedagang hingga warga yang sedang berbelanja. Mereka berebut berfoto bersama dengan Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar tersebut.

Atikoh yang mengenakan baju hitam dengan dipadukan jilbab warna merah meladeni setiap permintaan foto dari para pedagang dengan terus menampilkan senyumannya.

Sewaktu Atikoh blusukan, tidak jarang para pedagang memanggil dirinya untuk berbelanja di kiosnya. Ketika berbelanja, Atikoh juga beberapa kali berdialog terkait harga-harga komoditas barang jualan para pedagang di pasar tersebut.

Atikoh juga meminta do'a dari para pedagang terkait harapannya untuk Pemilu 2024 mendatang. Diakuinya, setiap kali rampung melakukan Safari Politik, ia juga aktif melaporkannya kepada sang suami, Ganjar Pranowo.

Adapun kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Safari Politik yang dilakukannya di Jawa Timur, sejak 24 sampai 29 Januari 2024.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement