Mendadak Muncul, Seorang Pembom Jepang Diduga Ditemukan Usai Buron Selama 50 Tahun

Seorang pembom Jepang diduga ditemukan usai buron selama 50 tahun (Foto: National Police Agency)

TOKYO - Selama beberapa dekade, foto Satoshi Kirishima yang sedang tersenyum telah ditampilkan di poster buronan di luar kantor polisi di seluruh Jepang.

Setelah 49 tahun buron, pihak berwenang mengira mereka mungkin telah mendapatkan pelakunya.

Seorang pasien di sebuah rumah sakit dekat Tokyo mengaku bahwa dia adalah Kirishima, anggota kelompok militan di balik beberapa pemboman mematikan pada 1970-an.

Polisi sedang menunggu tes DNA pada pria tersebut, yang dirawat dengan nama berbeda karena menderita kanker stadium akhir.

Kirishima pernah menjadi anggota Front Bersenjata Anti-Jepang Asia Timur, sebuah organisasi sayap kiri radikal yang diyakini berada di balik beberapa pemboman terhadap perusahaan-perusahaan di ibu kota Jepang antara 1972 dan 1975.

Delapan orang tewas dalam satu serangan yang dilakukan kelompok tersebut di markas Mitsubishi Heavy Industries pada 1974.

Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan di situsnya bahwa Kirishima melanggar peraturan kriminal untuk mengendalikan bahan peledak dan dicari karena pemboman berantai terhadap perusahaan.