Ukraina Masukkan Nama Pimpinan Gereja Ortodoks Rusia dalam Daftar Buronan

KYIV - Kementerian Dalam Negeri Ukraina pada Jumat, (15/12/2023) memasukkan pemimpin Gereja Ortodoks Rusia ke dalam daftar orang yang dicari setelah dinas keamanan menuduhnya bersekongkol dalam konflik tersebut. Patriark Kirill dianggap sebagai pendukung perang Kremlin selama 21 bulan melawan Kyiv

Tindakan ini murni simbolis karena Patriark Kirill berada di Rusia dan tidak berada dalam ancaman penangkapan. Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye Ukraina untuk mencabut pengaruh para pendeta yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan menumbangkan masyarakat Ukraina.

Sebuah unggahan di daftar orang yang dicari Kementerian Ukraina mengidentifikasi nama Kirill, menunjukkan jubahnya dan menggambarkannya sebagai "seorang individu yang bersembunyi dari badan penyelidikan pra-sidang". Dikatakan dia telah "hilang" sejak 11 November.

Kekristenan Ortodoks adalah agama dominan di Ukraina dan pihak berwenang di Kyiv telah meluncurkan kasus pidana terhadap pendeta yang terkait dengan cabang gereja Ortodoks yang dulunya terkait langsung dengan gereja Rusia dan Kirill.

Pasukan keamanan telah melancarkan puluhan kasus kriminal, termasuk tuduhan pengkhianatan, terhadap para pendeta dan pejabat yang terkait dengan cabang gereja yang terkait dengan Moskow.