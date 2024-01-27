5 Fakta Truk Maut Rombongan Pengajian Terguling di KBB Tewaskan 5 Orang

SEUNIT truk Mitsubishi Colt Diesel terguling di Jalan Saguling, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Jumat 26 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Lima orang tewas, 10 luka-luka berat, dan 14 luka ringan.

Truk bernomor polisi D 8304WY tersebut membawa rombongan peziarah asal Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat sekitar 30 orang. Mereka baru pulang dari menghadiri acara haul dan pengajian di Cianjur.

Berikut fakta-faktanya :

Truk hilang kendali

Wadirlantas Polda Jawa Baratr AKBP Edwin Afandi menuturkan bahwa kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan Heri Sudrajat (61) melaju dari arah Rajamandala menuju ke Cipongkor. Jalan di lokasi menurun tajam.

"Saat tiba ditempat kejadian mendapati medan jalan yang menurun kemudian hilang kendali sehingga kendaraan terguling ke sebelah kanan namun posisi kendaraan kembali normal di atas roda menghadap ke arah barat," katanya.

Rem blong

Polisi menduga kuat penyebab kecelakaan akibat rem blong. "Saya bisa sampaikan bahwa analisa awal adalah adanya kegagalan sistem rem dari kendaraan terdebut," katanya.

Namun polisi masih terus menyelidiki faktor-faktor lain untuk mengetahui penyebab pasti truk itu terguling.

"Kita identifikasi di lapangan yang pertama adalah faktor kendaraan, kedua faktor pengemudi, ketiga faktor lingkungan yaitu kurangnya penerangan, keempat faktor jalan agak rusak sehingga kendaraan akan tergkandala dengan kecepatan tinggi. Namun untuk memastikan penyebab utama terjadinya penyebab kecelakaan kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Edwin.

Penumpang terlempar

Saat truk tiba di lokasi, kondisi jalan memang menurun. Ketika truk menurun tajam tanpa kendali dan terguling, penumpang yang memenuhi bak truk terlempar ke luar sehingga lima orang tewas dan lainnya luka-luka. Ada yang tergencet truk.

"Di TKP jalan menurun tajam sehingga kita temukan beberapa tanda bahwa kendaraan ini tidak melakukan pengereman dan pada saat kendaraan ini posisi menurun dalam kondisi kecepatan tinggi sehingga menyebakan kendaraan ini terguling dan menyebabkan penumpang yang ada di atas kendaraan terlempar," ungkapnya.

Korban menjerit-jerit kesakitan

Kecelakaan terjadi pada tengah malam saat banyak warga sedang tidur. Dentuman yang terdengar keras saat truk terguling membuat warga sekitar langsung keluar rumah menuju lokasi kecelakaan.

Warga melihat lokasi kecelakaan bersimbah darah dan korban bergelimpangan di jalan dan ada yang menjerit-jerit kesakitan.

"Saya denger suara jeritan kesakitan gitu. Pas buka pintu udah pada berdarah, termasuk yang depan pintu saya ada. Orang-orang udah pada dibawah, terlempar. Kalau mobilnya posisinya udah berdiri lagi," kata Dewi Mulyati (41), seorang warga.