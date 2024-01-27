Senam Colour Party Menangkan Ganjar-Mahfud di Karanganyar

KARANGANYAR - Barisan aktivis relawan Ganjar menggelar senam colour party di Plaza Alun-Alun Kabupaten Karanganyar. Senam colour run digelar roadshow di sejumlah wilayah tersebut.

Adapun untuk di Karanganyar diikuti ratusan masyarakat. Kegiatan tersebut digelar secara gratis dan terbuka oleh semua kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono mengungkapkan, kegiatan tersebut untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bisa memenangkan Pemilu 2024 dengan meraup suara sebanyak-banyaknya khususnya di Karanganyar yang merupakan salah satu wilayah, di mana masa kecil Ganjar Pranowo tinggal.

Program yang disosialisasikan ke masyarakat khususnya di Karanganyar yang merupakan salah satu wilayah di masa kecil Ganjar Pranowo, yakni adalah program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti, di mana kartu-kartu yang sebelumnya disalurkan oleh pemerintah nantinya akan dijadikan satu menjadi KTP Sakti.

Sementara Ketua Barisan Aktivis Relawan Ganjar, Edi Prasetyo, mengungkapkan capaian suara untuk dukungan pasangan Ganjar-Mahfud, bahwa di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Karanganyar, pihaknya menargetkan perolehan suara bagi Ganjar-Mahfud di Kabupaten Karanganyar yakni 78 persen.

(Arief Setyadi )