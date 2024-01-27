Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Warga Ruteng NTT Histeris saat Ganjar Mau Diajak Foto Bersama

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |05:30 WIB
RUTENG - Warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlihat sangat bahagia ketika permintaan untuk foto bersamanya langsung dipenuhi oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

Momen ini terjadi ketika Ganjar selesai melakukan sesi wawancara dengan awak media setelah kegiatan kampanye akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di Stadion Golo Dukal, Ruteng, NTT, Jumat (26/1/2024).

Sekelompok warga yang didominasi anak muda ini dengan penuh kesabaran menunggu di dekat pintu keluar Stadion. Selepasnya Ganjar menyelesaikan sesi wawancara dan bergegas menuju ke mobilnya, mereka langsung memanggil Ganjar penuh dengan harapan.

"Pak Ganjar, foto bareng dong Pak Ganjar," teriak salah seorang wanita yang berada di dalam kelompok tersebut secara berulang.

Alhasil, usahanya untuk mengajak foto bersama pun akhirnya mampu menarik perhatian Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut.

Halaman:
1 2
      
