HOME NEWS NUSANTARA

Meski Diguyur Hujan, Ganjar Sapa Puluhan Ribu Warga saat Hajatan Rakyat di Manggarai

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |23:45 WIB
Meski Diguyur Hujan, Ganjar Sapa Puluhan Ribu Warga saat Hajatan Rakyat di Manggarai
Ganjar Pranowo menyapa warga saat Hajatan Rakyat di Manggarai, NTT (Foto: Dok TPN/Ravie Wardani)
A
A
A

RUTENG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menghadiri Hajatan Rakyat di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran Ganjar Pranowo ini disambut dengan antusias oleh puluhan ribu masyarakat.

Semangat masyarakat yang hadir dalam acara ini patut diapresiasi, semuanya terlihat antusias bertemu Ganjar Pranowo di bawah guyuran hujan.

Hal tersebut terlihat kala suara masyarakat pecah melihat calon presiden (Capres) nomor urut tiga itu naik ke atas panggung. “Pak Ganjar, Presidenku,” ujar masyarakat yang hadir, Jumat (26/1/2024).

Sambutan hangat dari warga Kabupaten Manggarai membuat Ganjar Pranowo merasa bahagia. Perjuangannya mengadang cuaca buruk terbayar penuh.

“Bapak-Ibu, betapa bahagianya saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu. Perjuangan untuk sampai ke Ruteng, ke Manggarai butuh perjuangan yang luar biasa,” ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan semangat masyarakat memberi dirinya kekuatan untuk memenangkan pemilu. Dirinya berharap semangat masyarakat tidak luntur hingga 14 Februari 2024 mendatang, di mana pemilu diselenggarakan.

“Sampai kemudian, ketika hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan guyuran hujan yang menyejukan, membikin mental kita makin kuat, membuat hati kita makin membaja. Dan inilah kekuatan yang bisa kita kumpulkan dari seluruh energi rakyat untuk memenangkan pemilu nanti di tanggal 14 Februari,” tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
