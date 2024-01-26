Atikoh Ganjar Singgung Narkoba dan Nasionalisme di Depan Milenial dan Gen Z

BLITAR - Siti Atikoh Suprianti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengungkapkan tantangan yang saat ini dihadapi negara yakni menjauhkan anak-anak dari narkoba. Sebab, menurutnya saat ini narkoba sudah masuk ke semua lini kehidupan masyarakat.

Ia berharap, dengan digalakkannya seruan antinarkoba ini maka akan bisa mempengaruhi anak-anak dan teman sebaya untuk menjauhi barang tersebut. Atikoh menilai, apabila pemberitahuan diberikan dengan rekan sebaya maka lebih bisa diterima.

"Bahasanya menggunakan bahasa anak muda, bukan menggunakan bahasa orangtua. Kalau orangtua biasanya kesannya jadi sok tahu, menggurui, apa ya, (kan kalau) sama anak-anak bisa nyambung," ujarnya berdialog dengan milenial, generasi Z dan ibu-ibu di halaman depan area Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).