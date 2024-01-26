Jelang Pencoblosan, TPN Ganjar-Mahfud Sosialisasi di Hadapan Ribuan Massa Pendukung di Ciamis

JAKARTA - Kurang dari tiga minggu Pemilu 2024 digelar, TPN Ganjar-Mahfud terus meningkatkan intensitas menyapa dan mensosialisasikan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. Kali ini, TPN Ganjar-Mahfud kembali menggelar Training of Trainer (ToT) di dua titik yang melibatkan 6 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Adapun kegiatan yang digelar pada Jumat (26/1/2024) ini diikuti oleh lebih 2.000 peserta.

Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud, Oktafiandi mengajak para relawan untuk tertib dan mengikuti aturan saat mengikuti kampanye. Namun sesuai arahan Ganjar Pranowo, Oktafiandi meminta simpatisan, kader, dan para relawan untuk tidak takut dengan pihak yang sengaja mengganggu kerja pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Seperti yang dibilang Pak Ganjar, kalau kita sudah pada rel yang benar lalu diganggu, tabrak!," kata Oktafiandi dalam keterangannya.

Dalam ToT tersebut, Oktafiandi juga menyampaikan keberpihakan Ganjar-Mahfud kepada para petani. Ia menjelaskan, Ganjar-Mahfud berjanji akan menghapus kredit macet petani apabila dirinya dan pasangan duetnya calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, berhasil keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

Menurut Oktafiandi, kredit macet ini akan diputihkan atau dihapus agar petani tidak punya utang pada negara. Pasalnya berdasarkan kalkulasi, jumlah kredit macet petani nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

"Program Hapus Kredit Macet Petani tersebut juga telah dicanangkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud untuk mengurangi beban ekonomi petani," jelasnya.

Selain itu, Caleg Dapil X Jawa Barat dari PDIP ini menyebut Ganjar-Mahfud juga berjanji akan memberikan insentif kepada guru ngaji jika terpilih. Oktafiandi menjelaskan, inisiatif itu beranjak dari pemikiran bahwa pemimpin harus memiliki kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak dini.

"Insyaallah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan sosialnya menjadi bagus," jelasnya.