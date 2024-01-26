Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Sambangi Tanah Karo, Alam Ganjar Dengarkan Aspirasi Pendidikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:37 WIB
Sambangi Tanah Karo, Alam Ganjar Dengarkan Aspirasi Pendidikan
Alam Ganjar (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Putra Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyambangi Desa Wisata Dokan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (25/1/2024). Di sana, ia mendengarkan sejumlah aspirasi terutama soal pendidikan.

Alam datang mengenakan pakaian hitam disambut oleh tarian khas Karo, kemudian dirinya di kalungi kain khas Tana Karo berwarna merah. Dia kemudian diajak ke salah satu rumah adat bernama 'Rumah Adat Karo Rumah Sendi'.

"Anak-anak di sini memiliki keinginan untuk meningkatkan derajat hidupnya sehingga mereka punya keinginan keras untuk mengejar cita-cita salah satunya dengan menjadi sarjana," kata Alam.

Keinginan besar untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga sarjana rupanya sudah disiapkan solusinya oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3. Program Ganjar-Mahfud satu keluarga satu sarjana dirasa tepat untuk warga Karo.

Alam pun kemudian membahas soal digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi bisa jadi pemantik agar mereka bisa mempertahankan kultur yang ada.

"Tentu ini jadi modal awal bagaimana teman-teman bisa berkembang dan bisa memperkenalkan budayanya lebih luas lagi agar bisa terjaga dengan baik dan ter-arsip secara digital," jawab Alam.

