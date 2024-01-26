Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Nilai Cukup Lurah dan Kades yang Bagikan Bansos

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:13 WIB
Ganjar Pranowo Nilai Cukup Lurah dan Kades yang Bagikan Bansos
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

RUTENG - Calon Presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berpandangan bahwa pembagian bantuan sosial (Bansos) seharusnya dibagikan oleh pihak yang tidak ikut berkontestasi dal Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Ganjar menanggapi adanya temuan paket Bansos berupa beras dari Bulog yang ditempelkan stiker pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran.

"Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik, kasihkan saja pada para lurah, kades, kan cuma berbagi saja,” kata Ganjar usai menghadiri kampanye terbuka di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (26/11/2024).

Menurut Ganjar, dengan cara itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos. Dalam kesempatan itu, ia juga turut memuji Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang juga menaruh perhatian terkait penyaluran bansos.

“Itu bagian cara kita mengerem, saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa di salahgunakan. Makanya respect pada pak Wapres yang menyampaikan itu harus diproses,” ujarnya .

Halaman:
1 2
      
