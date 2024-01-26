Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ungkap Dugaan Penyebab Tanah Longsor, Caleg Partai Perindo Sentil Pemangku Kebijakan dan Pengusaha

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:28 WIB
Ungkap Dugaan Penyebab Tanah Longsor, Caleg Partai Perindo Sentil Pemangku Kebijakan dan Pengusaha
A
A
A

SUKABUMI - Dugaan penyebab tanah longsor di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diungkap calon legislatif Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Sukabumi, Nanang Suryadi yang merupakan warga asli Cibadak.

Selain itu, Nanang juga meminta kepada pemerintah daerah untuk selektif memberikan izin pembangunan dengan yang berdampak kepada kerusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana alam.

Saat berkunjung kepada warga di tenda pengungsian, Nanang dan caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, juga menyalurkan bantuan sembako dan makanan peralatan bayi.

"Saya sebagai calon legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi, berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan kepala desa, untuk segera merelokasi (korban tanah longsor) dengan baik," ujar Nanang kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (26/1/2024).

Lebih lanjut Nanang mengatakan, caleg DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sukabumi dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, sedang berembuk untuk memberikan perhatian kepada warga yang terdampak.

Halaman:
1 2
      
