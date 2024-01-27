Terinspirasi Kampung Coklat Blitar, Atikoh: Kalau Indonesia Mau Maju Harus Berdaulat di Bidang Pangan

BLITAR - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Kampung Coklat, destinasi wisata populer berbasis edukasi di Jalan Banteng Blorok, Blitar, Jawa Timur, Jum'at (26/1/2024) malam.

Adapun perjalanan Atikoh ke Blitar merupakan bagian dari rangkaian Safari Politik ke Jawa Timur yang dimulai sejak Rabu 24 Januari 2024 lalu.

Atikoh mengaku terinspirasi dari kampung wisata tersebut tentang perkembangan Kampung Coklat.

Sebab, perkembangan ini dinilainya sangat pesat yang semula hanya kampung biasa disulap menjadi kampung wisata berbasis edukasi.

"(Kampung Coklat) ini adalah menjadi percontohan kalau Indonesia itu mau maju kita harus berdaulat di bidang pangan dan ini bisa menyerap tenaga kerja banyak sekali," kata Atikoh.

Keberadaan Kampung Coklat juga disinyalir meningkatkan perekonomian warga sekitar lantaran kunjungan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara.

"Tentu insyah Allah ini akan jadi berkah buat Kampung Coklat buat Blitar juga untuk masyarakat Indonesia," kata Atikoh.

Belajar dari Kampung Coklat, kata Atikoh, berdaulat di bidang pangan itu bisa dilihat dari proses pengelolaan Kampung Coklat.