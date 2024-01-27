Pesan Ganjar Pranowo di Pesta Rakyat Semarang: Utamakan Perdamaian

SEMARANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jum'at (26/1/2024) malam.

Di hadapan puluhan ribu masyarakat yang hadir, Ganjar menyampaikan tentang pesan perdamaian bangsa Indonesia yang harus dijaga menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Capres berambut putih itu, berbeda pilihan politik adalah hal biasa. Ia berharap perbedaan tersebut tak memantik perpecahan bangsa.

"Mungkin kita punya pilihan politik yang berbeda, biasa saja. Kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu jotos-jotosan," ujar Ganjar dalam sambutannya, Jumat.

Acara yang diselenggarakan relawan Sahabat Ganjar itu diramaikan grup musik ternama NDX AKA dan musisi lokal lainnya. Masyarakat yang hadir dari berbagai daerah di Jawa Tengah itu tampak sangat antusias meski diguyur hujan.

Ganjar pun menyampaikan kepada semua orang yang hadir yang didominasi kalangan Gen Z dan milenial itu untuk menerima perbedaan pilihan politik serta Pemilu dengan riang gembira.