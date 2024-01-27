Ribuan Warga Teriaki Ganjar Presiden saat Blusukan di Pasar Projo Ambarawa

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, melakukan jalan sehat bersama warga menuju Pasar Projo Ambarawa, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

Kehadiran Ganjar di pasar mendapat antusias warga dan para pedagang. Teriakan-teriakan 'Ganjar Presiden' hingga 'Presiden Rakyat' santer terdengar selama capres berambut putih itu berada di pasar.

Masyarakat pun tampak senang dan sumringah sambil mengacungkan tiga jari ke arah Ganjar Pranowo.

"Ganjar Presiden, coblos nomor 3, Ganjar-Mahfud," teriak salah satu warga sambut kedatangan Ganjar.

"Presiden rakyat. Pak Ganjar Presiden rakyat," timpal warga lainnya.

Dengan menebarkan senyumannya yang khas, Ganjar tak sungkan untuk meladeni setiap warga yang ingin bersalaman dan berswafoto.

"Terima kasih, terima kasih ya," ujar Ganjar Pranowo.