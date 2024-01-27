Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lautan Massa Sambut Kedatangan Mahfud MD di Tasikmalaya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:17 WIB
Lautan Massa Sambut Kedatangan Mahfud MD di Tasikmalaya
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Tasikmalaya (foto: dok TPN)
A
A
A

TASIKMALAYA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Rapat Akbar sekaligus Tasyakuran Harlah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke-17, di Stadion Wiradadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) Sabtu (27/1/2024). Kehadiran disambut ribuan orang yang telah menunggu kedatangannya.

Terdengar tak ada henti-hentinya massa meneriaki pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD agar sukses di pilpres 2024. Nampak Mahfud tiba bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang akrab di sapa OSO. Ketika datang seolah membelah lautan massa, dan menyalami warga yang hadir.

"Mahfud, Hanura, Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang," pekik para pendukung.

Mahfud dan OSO pun naik ke panggung. Dalam momentum itu OSO lantas menyapa dan membakar semangat ribuan massa yang hadir, dengan melempar pertanyaan, "Siapa namanya Cawapres kita? Berapa nomornya," tanya OSO.

"Mahfud MD, nomor 3," teriak ribuan massa.

Dalam kesempatan tersebut, OSO meminta relawan agar memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Jawa Barat. Dia menilai kalau masyarakat Jawa Barat sudah cerdas siapa calon pemimpin yang pantas mereka pilih.

"Saya minta doa restu untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor 03, Ganjar-Mahfud. Partainya nomor 10. Kami nggak akan banyak omong, enggak akan banyak janji, Sudah pinter semua," ujar OSO.

Pada kesempatan itu, selanjutnya OSO memanggil Mahfud untuk menemui dan menyapa pendukungnya, "Kita panggil Mahfud, Mahfud, Mahfud," ajak OSO ditirukan ribuan simpatisan dan pendukung yang hadir.

