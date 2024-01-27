Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Murah di Kedungjati Grobogan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:35 WIB
Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Murah di Kedungjati Grobogan
GROBOGAN - Calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Grobogan dan DPR RI Partai Perindo menggelar bazar murah di Desa Karanglangu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Sabtu (27/1/2024).

Bambang Anto Wibowo, Calon DPR RI Dapil III, Grobogan, Pati, Rembang, Blora menjelaskan, bazar menjadi langkah utama membantu masyarakat.

Terlebih kondisi saat ini masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok murah. Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus kepakkan sayap dekat masyarakat.

"Kita terus dekati masyarakat dengan meringankan kebutuhan. Maka dari itu Partai Perindo menggelar bazar dan alhamdulillah antusias masyarakat Kedungjati besar dan ramai didatangi warga," jelas Bambang Anto Wibowo Sekretaris DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

Sementara itu masyarakat peserta bazar mengaku senang dengan program Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini.

