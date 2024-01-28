Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 28 Januari: Perang China-Jepang Meletus!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:02 WIB
BERAGAM peristiwa penting dan bersejarah terdapat pada tanggal 28 Januari, mulai dari Elvis Presley melakukan debut perdana di tevelisi AS hingga perang antara China dan jepang meletus

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, dikutip dari berbagai sumber.

1932 - Perang China-Jepang II

Jepang menyerang Shanghai, China Pada tahun 1932. Tentara Tiongkok dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada Insiden 28 Januari di Shanghai.

Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang Tiongkok untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri.

Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang.

1941 - Perang Prancis-Thailand

Perang Prancis-Thailand (1940 - 1941) adalah pertempuran yang terjadi antara Thailand dan Prancis Vichy. Perang ini disebabkan oleh permasalahan terhadap daerah di Indochina Prancis yang sebelumnya dikuasai Thailand.

Daerah Indochina Prancis yang dipermasalahkan digabung dengan Thailand setelah perang ini.

Halaman:
1 2
      
