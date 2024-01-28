Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Sembilan RT di Jakarta Barat yang Terendam Banjir

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |04:02 WIB
5 Fakta Sembilan RT di Jakarta Barat yang Terendam Banjir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Data dan Informasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak sembilan RT dan empat ruas jalan di sejumlah wilayah Administrasi Jakarta Barat terendam banjir.

Banjir tersebut imbas hujan deras pada Sabtu 27 Januari 2024. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ketinggian Banjir Bervariasi

 

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, ketinggian banjir di Jakarta Barat bervariasi tertinggi 45 centimeter. Hal itu berdasarkan update pukul 13.00 WIB.

2. Banjir Rendam 9 RT di Jakbar

"BPBD mencatat genangan terjadi kenaikan dari 4 RT menjadi 9 RT atau 0,029% dari 30.772 RT dan 4 Ruas Jalan Tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan.

3. Berikut Daerah yang Terendam Banjir

Jakarta Barat terdapat 9 RT yang terdiri dari:

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi.

Kel. Sukabumi Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 45 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912//modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181810//banjir_rob-hvQs_large.jpg
Fenomena Bulan Purnama, Waspada Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181642//pasar_barito-bQVZ_large.jpg
Pemprov DKI Fasilitasi Relokasi Pedagang Eks Barito ke Sentra Fauna Lenteng Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181331//longsor-4cGE_large.jpg
Tanah Longsor di Makassar Jaktim, Tiga Halaman Rumah Ambles
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement