5 Fakta Sembilan RT di Jakarta Barat yang Terendam Banjir

JAKARTA - Pusat Data dan Informasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak sembilan RT dan empat ruas jalan di sejumlah wilayah Administrasi Jakarta Barat terendam banjir.

Banjir tersebut imbas hujan deras pada Sabtu 27 Januari 2024. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ketinggian Banjir Bervariasi

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan mengatakan, ketinggian banjir di Jakarta Barat bervariasi tertinggi 45 centimeter. Hal itu berdasarkan update pukul 13.00 WIB.

2. Banjir Rendam 9 RT di Jakbar

"BPBD mencatat genangan terjadi kenaikan dari 4 RT menjadi 9 RT atau 0,029% dari 30.772 RT dan 4 Ruas Jalan Tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan.

3. Berikut Daerah yang Terendam Banjir

Jakarta Barat terdapat 9 RT yang terdiri dari:

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi.

Kel. Sukabumi Selatan

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 45 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi