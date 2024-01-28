Salam Metal Warnai Kehadiran Ganjar Pranowo di Acara Kampanye Akbar Medan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye akbar dengan menghadiri Rakyat di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Kehadiran Ganjar Pranowo kian istimewa lantaran didampingi oleh grup band legendaris Slank yang sekaligus menghibur warga Sumatera Utara.

Slank sendiri secara resmi menyatakan mendukung Capres dan Cawapres Partai Perindo itu dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Para pendukung Ganjar dan penggemar Slank (Slankers). tumplek bersatu untuk menyambut kedatangan Ganjar. 'Salam Metal' langsung diacungkan setinggi-tingginya sambil menyanyikan lagu Orkes Sakit Hati yang dipimpin Kaka.

Ganjar juga ikut mengacungkan salam metal sembari berjoget bersama ibu-ibu. Dia tampak tak ingin berpisah dengan warga yang menyapanya sehingga tetap berada di lapangan dan tak naik ke atas panggung.