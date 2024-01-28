Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Berkunjung ke Istana Maimun, Ganjar Pranowo Diskusi Hangat Bersama Sultan Deli

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:28 WIB
Berkunjung ke Istana Maimun, Ganjar Pranowo Diskusi Hangat Bersama Sultan Deli
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkunjung ke Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar langsung disambut oleh Sultan Deli ke-14, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah atau Tuanku Aji.

Ganjar juga sempat berkeliling di area dalam Istana Maimun didampingi Sultan Deli. Ganjar mengaku terlibat dalam bincang-bincang santai bersama sultan termuda yang telah dilantik sejak usia 8 tahun itu. Ganjar selalu antusias kala berdiskusi dengan generasi muda dengan wawasan luas.

"Hari ini kita bisa silaturahmi bertemu bapak sultan yang sangat muda, sangat progresif, sangat open minded," ujar Ganjar Pranowo di Istana Maimun, Minggu (28/1/2024).

Terlebih Sultan Deli sendiri tak tampak canggung ketika berbincang santai sembari menceritakan pengalamannya semasa kuliah dulu. Saking akrabnya, Ganjar merasa sedang bertemu kawan yang sudah lama tak dijumpainya.

"Saya senang bisa berdiskusi tentu ini menjadi silaturahmi yang sangat menyenangkan karena ini kunjungan saya yang ketiga kali. Saya terima kasih sebagai capres pertama yang diterima begitu ya diskusi yang sama-sama sebagai seorang kawan lah," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement