Berkunjung ke Istana Maimun, Ganjar Pranowo Diskusi Hangat Bersama Sultan Deli

MEDAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkunjung ke Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar langsung disambut oleh Sultan Deli ke-14, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah atau Tuanku Aji.

Ganjar juga sempat berkeliling di area dalam Istana Maimun didampingi Sultan Deli. Ganjar mengaku terlibat dalam bincang-bincang santai bersama sultan termuda yang telah dilantik sejak usia 8 tahun itu. Ganjar selalu antusias kala berdiskusi dengan generasi muda dengan wawasan luas.

"Hari ini kita bisa silaturahmi bertemu bapak sultan yang sangat muda, sangat progresif, sangat open minded," ujar Ganjar Pranowo di Istana Maimun, Minggu (28/1/2024).

Terlebih Sultan Deli sendiri tak tampak canggung ketika berbincang santai sembari menceritakan pengalamannya semasa kuliah dulu. Saking akrabnya, Ganjar merasa sedang bertemu kawan yang sudah lama tak dijumpainya.

"Saya senang bisa berdiskusi tentu ini menjadi silaturahmi yang sangat menyenangkan karena ini kunjungan saya yang ketiga kali. Saya terima kasih sebagai capres pertama yang diterima begitu ya diskusi yang sama-sama sebagai seorang kawan lah," pungkasnya.