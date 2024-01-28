JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak anak muda melakukan simulasi pencoblosan surat suara untuk Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu dilakukan Ganjar saat Kampanye Akbar di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu (28/1/2024).
"Kita siap simulasi coblos, saya panggil anak muda yang akan mewakili suara kalian. Kita akan simulasikan, sudah siap?" teriak Ganjar.
"Siap," teriak ribuan warga yang hadir di arena kampanye.
Lalu, Ganjar memanggil anak muda untuk mewakili warga yang memadati Lapangan Astaka.
Kemudian, mahasiswa bernama Mangihut Aritonang dari Universitas Prima Indonesia maju ke depan panggung. Dia mewakili ribuan simpatisan yang hadir.
Mangihut dengan suara lantang lalu mengajak rakyat mendoakan Ganjar-Mahfud memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi presiden dan wakil presiden.
Mengenakan kemeja putih, Ganjar didampingi elite PDI Perjuangan, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Trimedya Panjaitan, Panda Nababan, dan Yasonna Laoly mendampingi Ganjar melakukan simulasi pencoblosan surat suara.