Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kunjungi Deli Serdang, Ganjar Pranowo Ajak Anak Muda Simulasi Coblos Surat Suara

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:21 WIB
Kunjungi Deli Serdang, Ganjar Pranowo Ajak Anak Muda Simulasi Coblos Surat Suara
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak anak muda melakukan simulasi pencoblosan surat suara untuk Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu dilakukan Ganjar saat Kampanye Akbar di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu (28/1/2024).

"Kita siap simulasi coblos, saya panggil anak muda yang akan mewakili suara kalian. Kita akan simulasikan, sudah siap?" teriak Ganjar.

"Siap," teriak ribuan warga yang hadir di arena kampanye.

Lalu, Ganjar memanggil anak muda untuk mewakili warga yang memadati Lapangan Astaka.

Kemudian, mahasiswa bernama Mangihut Aritonang dari Universitas Prima Indonesia maju ke depan panggung. Dia mewakili ribuan simpatisan yang hadir.

Mangihut dengan suara lantang lalu mengajak rakyat mendoakan Ganjar-Mahfud memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi presiden dan wakil presiden.

Mengenakan kemeja putih, Ganjar didampingi elite PDI Perjuangan, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Trimedya Panjaitan, Panda Nababan, dan Yasonna Laoly mendampingi Ganjar melakukan simulasi pencoblosan surat suara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement