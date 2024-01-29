Bantu Warga, Caleg Perindo Nia Sita Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Kramat Sentiong

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, menggelar bazar tebus murah Minyak Goreng di Jalan Kramat Sentiong, RT 11 RW 08, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Pantauan lokasi, sekitar ratusan warga Kramat tampak tertib dan antusias saat menebus minyak goreng 1 liter seharga Rp5.000. Adapun warga yang dapat menukar kupon wajib memiliki KTA Asuransi.

"Kita tahu harga bahan pokok sedang mahal, semoga bazar tebus minyak goreng murah ini bisa meringankan bapak ibu semua," kata Nia Sita di hadapan warga.

Sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi terkait harga bahan pokok yang mahal, keluhan lapangan pekerjaan, hingga modal wirausaha. Nia menyatakan optimis akan memperjuangkan aspirasi warga saat menjadi anggota legislatif DKI Jakarta.

"Tentu kami berjanji untuk terus berupaya menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Solusi minyak goreng murah merupakan satu dari sejumlah program kerja Perindo yang pro rakyat," ujarnya.

Nia turut mensosialisasikan kertas surat suaranya untuk Caleg DPRD DKI Jakarta berwarna biru nomor urut 3, sekaligus menyampaikan visi misi Partai Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang, untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Perindo merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.