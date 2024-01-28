Caleg Perindo Ajak Warga Subang Tidak Golput dan Coblos Partai Perindo

SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Ratih Purnamasari berharap dengan kegiatan senam sehat dapat membuat masyarakat lebih jatuh cinta kepada partai Perindo. Mengingat perjuangan partai Perindo betul-betul menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Tentunya kita ingin ibu-ibu di sini mengenal Perindo dan pada 14 Februari 2024 datang mencoblos Perindo dan tidak ada yang golput. Sebagai putri daerah ingin membangun kembali tanah leluhur dan tentu diiringi doa dan restu dari masyarakat,” ucapnya.

Ratih mengadakan senam sehat bareng puluhan ibu-ibu warga Pantura Subang, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). Ratih sekaligus mensosialisasikan Perindo agar lebih dikenal masyarakat.