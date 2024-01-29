Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo: Program Ini Bantu Masyarakat

SURABAYA - Caleg Perindo untuk DPR RI, Natalia Celilia menggelar bazar minyak goreng murah di di Jalan Gogor, Wiyung, Surabaya, Sabtu 27 Januari 2024.

Kata dia, program bazar murah merupakan cara Partai Perindo membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Ratusan emak-emak rela antre untuk mendapatkan minyak goreng di lokasi.

Dalam kegiatannya, caleg partai nomor urut 16 ini ingin meringankan beban masyarakat dengan bazar minyak goreng murah. Sebanyak 250 paket minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

Masyarakat tampak antre dan menunggu bazar minyak goreng yang cukup menukarkan kupon yang telah diberikan.

"Program ini kami sengaja gelar untuk membantu masyarakat yang saat ini menghadapi banyak kesulitan. Termasuk adanya harga-harga sembako yang naik," terang Cecilia.

Sebanyak 200 minyak goreng ukuran satu liter cukup dibeli dengan Rp5.000. Untuk mendapatkannya, masyarakat cukup menyiapkan foto copy KTP sebagai syaratnya